Detenido un hombre acusado de herir con un arma blanca a su expareja en la calle en València

VALÈNCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre en València como presunto autor de la agresión a su expareja con un arma blanca en la mano, según ha avanzado Las Provincias y han confirmado fuentes de la Jefatura Superior a Europa Press.

Los hechos han sucedido sobre las 11.50 horas en la calle Garbí de València cuando el hombre, de 66 años, supuestamente atacó con un arma blanca a su expareja, que sufrió una herida en la mano y fue trasladada para recibir un asistencia sanitaria.

De acuerdo con la información publicada, la víctima, que iba con su hija, se refugió en un establecimiento que bajó la persiana para impedir la entrada del presunto agresor. Un vecino testigo de los hechos pudo retener a la expareja hasta la llegada de los agentes que le han detenido como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar.