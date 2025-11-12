Detenido un hombre acusado de intentar estrangular a su pareja en un descampado de Sagunto

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Sagunto (Valencia) a un hombre de 61 años después de supuestamente agredir y tratar de estrangular a su pareja en un descampado de la localidad. El presunto agresor la había forzado previamente a subirse en un vehículo. La víctima logró zafarse de él y refugiarse en un hotel donde fue localizada y puesta a salvo por los agentes.

Los hechos ocurrieron sobre las 22.15 horas del viernes cuando agentes de seguridad ciudadana fueron comisionados por Sala CIMACC 091 tras ser alertados de una "fuerte discusión" entre una pareja frente a un hotel de la localidad de Sagunto, según ha informado la Policía en un comunicado.

De acuerdo con los testigos, el hombre habría agredido a la mujer, la había introducido a la fuerza en un vehículo y además relataron que habían escuchado a la víctima pedir ayuda a gritos. Rápidamente varios indicativos de la Policía Nacional se dirigieron a la zona y comenzaron a realizar batidas en busca del vehículo sospechoso, que localizaron en las inmediaciones del hotel poco tiempo después, junto al presunto agresor, que tenía intención de subirse al coche e iniciar la marcha, momento en que fue interceptado.

El hombre se encontraba "alterado" y "dubitativo" respecto al paradero de la mujer, alegando que la había dejado en un descampado cercano al hotel. De forma paralela, el otro indicativo policial se desplazó al descampado en busca de la mujer, pero sin lograr localizarla debido a la oscuridad y a las dimensiones del terreno.

Mientras regresaban al hotel, los agentes consiguieron encontrar a la víctima escondida en los baños de recepción, "visiblemente alterada" y "temerosa" de volver a encontrarse con su pareja. Una vez a salvo, la mujer manifestó a los policías que había viajado con su pareja desde Madrid y, tras una fuerte discusión, el hombre la agredió con un puñetazo en el rostro y luego la introdujo por la fuerza en el vehículo, del que cerró las puertas con seguro, sin permitirle que saliera.

A pesar de que en un primer momento consiguió abandonar el vehículo y emprender la huida, el hombre supuestamente volvió a darle alcance y la llevó hasta una zona apartada del paso de los transeúntes, donde le arrebató el bolso con sus pertenencias, la dejó incomunicado, la agredir físicamente, empujándola y llegando a asfixiarla en el suelo.

"FUERTE PRESIÓN"

Debido a la fuerte presión que ejerció en el cuello, la víctima estuvo al borde de perder la consciencia por falta de oxígeno y llegó a temer por su vida. Fue entonces, cuando logró defenderse y zafarse de su agresor hasta conseguir huir campo a través y refugiarse en los baños del hotel donde fue localizada por los policías.

El hombre fue inmediatamente detenido como presunto autor de los delitos de tentativa de homicidio y malos tratos en el ámbito familiar. La mujer fue trasladada a un centro sanitario para su exploración médica como consecuencia de las heridas sufridas en el rostro.