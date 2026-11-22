La Policía Nacional ha detenido en Torrent a un varón tras quemar 17 contenedores y causar daños por más de 18.600 euros - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional ha detenido en la localidad valenciana de Torrent a un hombre de 50 años como acusado de quemar 17 contenedores y causar daños por más de 18.600 euros. El acusado ha ingresado en prisión provisional.

La investigación se inició por parte del Grupo de Delincuencia Urbana de la Comisaría Local de Policía Nacional de Torrent, a raíz de una serie de incendios de contenedores que, en varias ocasiones, se propagaron a vehículos y generaron "situaciones de riesgo" para los vecinos de las zonas afectadas, según ha informado la Jefatura.

A lo largo de las actuaciones policiales, se contabilizaron 17 contenedores incendiados en distintos puntos, cometidos en el período comprendido entre el 3 y el 16 de noviembre durante el horario nocturno. La Policía Nacional consiguió sofocar uno de ellos y evitó que las llamas se propagaran a otros elementos de la vía pública.

En conjunto, los daños valorados en las denuncias presentadas ascienden a más de 18.600 euros. Ante los hechos, se desplegó un dispositivo para localizar al presunto responsable que permitió detectar a un sospechoso que coincidía en las franjas horarias y ubicaciones de los incendios provocados, lo que permitió averiguar que pasaba junto a un contenedor instantes antes de que comenzara a arder.

El detenido, al que en el momento del arresto se le intervino tres mecheros, paso ayer a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión provisional.