Detenido un hombre acusado de robar una cadena de oro de un tirón a una anciana en Alicante

Archivo - Agente de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALICANTE, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un hombre de 27 años pocos minutos después de presuntamente haber robado una cadena de oro con el 'modus operandi' del tirón a una mujer de avanzada edad.

El varón supuestamente asaltó a la víctima y de manera sorpresiva le arrebató la joya que ella llevaba en el cuello. Después, el acusado huyó del lugar a la carrera y la afectada dio la voz de alarma, según ha explicado el cuerpo policial en un comunicado.

Además, varios testigos presenciaron los hechos y pudieron seguir durante unos instantes al presunto ladrón. De inmediato, varios agentes adscritos a la Comisaría de Distrito Norte de Alicante acudieron al lugar de los hechos para atender a la mujer y recabaron información útil para identificar y localizar al supuesto autor.

Gracias a los datos que aportaron varios testigos sobre los rasgos físicos del presunto ladrón y la vestimenta que portaba, los agentes iniciaron una rápida búsqueda por las inmediaciones hasta que pocos minutos después de haberse producido el robo fue localizado y detenido acusado de un delito de robo con violencia.

Según la Policía Nacional, en este caso, "como en muchos otros", la colaboración ciudadana fue "fundamental" para poder encontrar al presunto autor del robo, ya que él "incluso llegó a cambiarse de pantalón de manera apresurada para dificultar su identificación por parte de los agentes".

El arrestado, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Alicante.