Detenido un hombre en Algemesí por robar con fuerza en una tienda

Imagen del local - AYUNTAMIENTO DE ALGEMESÍ

VALÈNCIA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Algemesí (Valencia), en colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía, ha detenido el autor de un robo con fuerza cometido en un establecimiento comercial del municipio.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado domingo, cuando el individuo, con antecedentes por delitos similares, presuntamente fracturó el vidrio del local para acceder en el interior y sustraer alrededor de 200 euros de la caja registradora, en un momento en que el comercio se encontraba cerrado al público, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Después de cometer el robo, el hombre huyó por las calles próximas. La rápida colaboración ciudadana, mediante el aviso inmediato en los cuerpos de seguridad, permitió activar un dispositivo de investigación que culminó con su localización y detención en pocos minutos.

En el momento de la intervención, el individuo ya se había desprendido de la caja registradora. Sin embargo, durante el cacheo, los agentes recuperaron dinero sustraído, tanto en billetes como en monedas.

Una vez identificado, se comprobó que el detenido contaba con un amplio historial de antecedentes penales por delitos contra el patrimonio, siendo una persona habitual en este tipo de hechos.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Kiko Reinoso, ha destacado que la rapidez de los vecinos a dar la voz de alarma "ha sido determinando para que la Policía Local y la Policía Nacional pudieran actuar con eficacia, consiguiendo detener un delincuente reincidiente y recuperando el dinero sustraído". Asimismo, ha puesto en valor "la coordinación entre cuerpos policiales y la importancia de la implicación ciudadana en la seguridad del municipio".

Por su parte, el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, ha resaltado "el cansancio que supone para la ciudadanía y la Policía el hecho que un delincuente reincidente sea detenido constantemente e inmediatamente puesto en libertad".

"Este delincuente fue detenido hace una semana por entrar a robar a una vivienda habitada, y cuando fue puesto en libertad cometió este nuevo robo, que ya acumula a detenciones anteriores. ¿Hasta cuándo tenemos que soportar estos despropósitos? ¿Cuándo piensa el Gobierno poner medidas? Es insostenible", ha reprochado.

El detenido, junto con los efectos recuperados y las diligencias instruidas, fue puesto a disposición judicial.