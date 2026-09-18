Detenido un hombre en Alicante reclamado por las autoridades de Austria por delitos de tráfico de drogas

Archivo - La criminalidad crece un 5,6% en la Región de Murcia en el primer semestre de 2026 - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALICANTE 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a un hombre de 49 años sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención (OEDE) dictada por las autoridades de Austria por un delito de tráfico de drogas.

El país reclamante dictó una OEDE que fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional de Alicante a través del Grupo de Fugitivos Internacionales de la Comisaría General de Policía Judicial, tras tener sospechas de que el fugitivo podría ser localizado en la localidad, según ha informado el cuerpo en un comunicado.

Por este motivo se iniciaron las pesquisas de averiguación de paradero y fue localizado por una dotación de Seguridad Ciudadana. Tras darle el alto y comprobar su identidad, los agentes han confirmado que le constaba una Orden Europea de Detención, por lo que han llevado a cabo su detención.

Los hechos que motivaron su detención ocurrieron en 2022 en la ciudad de Viena (Austria). El fugitivo fue declarado culpable de suministrar ilegalmente estupefacientes a otras personas en una cantidad que superaba en más de quince veces el límite establecido, hechos por los que se enfrenta a una pena de cuatro años de prisión, de la que le queda por cumplir un año y seis meses.

El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.