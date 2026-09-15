Detenido un hombre por amenazar con un arma blanca a varias personas en un bar de Vall d'Alba (Castellón)

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil ante un coche patrulla - GUARDIA CIVIL - Archivo

CASTELLÓ 15 Sep. (EUROPA PRESS) - -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 44 años como presunto autor de dos delitos de amenazas graves con arma blanca en un bar de Vall d'Alba (Castellón), resistencia y desobediencia grave a los agentes, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Además, el arrestado estaba reclamado por la justicia por cinco procedimientos diferentes. Le constaban tres órdenes de detención y personación y dos averiguaciones de domicilio.

El dispositivo de búsqueda se inició el pasado 10 de agosto en la localidad de Vall d'Alba tras las amenazas supuestamente cometidas por parte del detenido hacia dos personas esgrimiendo un arma blanca de 10 centímetros en un bar de la localidad.

Por todo ello, desde ese momento se llevaron a cabo las gestiones y actuaciones tendentes a localizar al supuesto autor y se consiguio la detención del mismo el pasado día 8 de agosto, posteriormente a un intento de fuga con resistencia cuando los agentes intentaban identificarlo.

Finalmente se comprobó que al mismo le constaban tres órdenes de detención y personación y dos averiguaciones de paradero y domicilio de diferentes juzgados de la provincia.