Detenido un hombre por incendiar una vivienda a la que entró tras forzar la puerta en Vall d'Alba (Castellón)

Archivo - Coche patrulla de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL-ARCHIVO

CASTELLÓ 10 Sep. (EUROPA PRESS9-

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 49 años como supuesto autor de un delito de allanamiento de morada y otro de incendio de una vivienda en la localidad de Vall d'Alba (Castellón) - , según ha informado la Benemérita en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 31 de agosto, cuando el supuesto autor habría accedido mediante forzamiento de la puerta principal del inmueble y, una vez en su interior, prendió fuego.

Tuvo que ser necesaria la presencia de los bomberos para sofocar el incendio, sin que se registraran daños personales ni afectación estructural a otras viviendas, pero requirió el desalojo preventivo de algunos vecinos por la proximidad de las llamas.

Tras tener conocimiento de los hechos, los agentes de la Guardia Civil iniciaron las correspondientes investigaciones y realizaron diversas gestiones encaminadas al esclarecimiento de lo ocurrido, que dieron como resultado la identificación, localización y detención del presunto responsable.

El detenido, junto con las diligencias instruidas, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.