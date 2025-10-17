Detenido un hombre tras intervenir 22 kilos de marihuana en su coche durante un control en la AP-7 en Orihuela

Detenido un hombre tras intervenir 22 kilos de marihuana en su coche durante un control en Orihuela - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre de 38 años tras intervenir más de 22 kilos de marihuana que llevaba envasada al vacío en bolsas y oculta en el interior de dos cajas metálicas durante un control de tráfico en la autopista AP-7 a la altura del término municipal de Orihuela (Alicante).

Los hechos ocurrieron el pasado mes de septiembre, mientras agentes del Destacamento de Tráfico de la Benemérita estaban trabajando en el dispositivo de control de velocidad y seguridad vial en dicha vía, en el que dieron el alto a diferentes vehículos.

Durante la identificación del conductor de uno de ellos, los agentes observaron en los asientos traseros una caja de grandes dimensiones envuelta en plástico transparente y en el maletero otra de similares características. También localizaron 1.340 euros en efectivo, según ha explicado el instituto armado en un comunicado.

Ante este hallazgo, la actitud del conductor y la presencia de una bolsa con prendas que desprendían un "fuerte olor" a marihuana, los agentes registraron el vehículo de forma más minuciosa. Debido a que las cajas eran metálicas y estaban "fuertemente selladas" con varias cerraduras, necesitaron herramientas para su "apertura controlada".

Una vez lograron abrir las cajas, hallaron en su interior un total de 21 paquetes envasados al vacío que contenían marihuana, con un peso total de 22,65 kilos. El vehículo, que tenía como destino el extranjero, fue intervenido junto con la droga y el dinero localizado.

El detenido, un hombre de 38 años, a quien se le imputa un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número tres de Orihuela, que decretó su libertad con la imposición de medidas cautelares.