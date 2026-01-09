Detenido un hombre por maltratar y mutilar a 19 gallos de pelea que poseía en su domicilio

ALICANTE 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Crevillent (Alicante), han detenido a un hombre de 40 años tras haber sido descubierto en posesión de 19 gallos de pelea que guardaba en su domicilio, incumpliendo una condena interpuesta por un juzgado de Elche por hechos similares que se remontan al año 2021.

En el registro domiciliario, además de las aves, se intervino diversa y variada cantidad de sustancias estupefacientes y múltiples útiles relacionados con la ilícita actividad de las peleas de gallos, incluidas vitaminas para aves.

La investigación de la Policía Nacional de la Comisaría de Elche tuvo su origen en un informe elaborado por la Policía Local de Crevillent donde se daba cuenta de que un varón que había sido condenado en el año 2024 por un juzgado de Elche tras haber sido detenido en 2021 en posesión de gallos de pelea.

El investigado fue condenado junto a otros dos familiares suyos en el año 2024 por un delito de maltrato animal (tenencia y maltrato a gallos, usados para peleas), con inhabilitación especial para el derecho a ejercer profesión u oficio relacionado con animales y privación a la tenencia y porte de animales.

Los hechos que dieron lugar a esta condena se remontan al año 2021, cuando este hombre fue detenido junto a sus familiares tras haber sido identificados durante el desarrollo de una pelea de gallos en una pista deportiva de Crevillent, donde el investigado era uno de los 'galleros' implicados --persona dedicada a la crianza, acondicionamiento y entrenamiento de las aves para el combate-- llegándose a recuperar uno de los animales de la contienda con graves lesiones.

Los agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Elche se hicieron cargo de la investigación quienes, en virtud de mandamiento judicial, llevaron a cabo una entrada y registro en el domicilio donde el investigado guardaba las aves. En el domicilio, se hallaron 20 aves, una gallina y 19 gallos de pelea de la especie 'combatiente español'.

Todos los gallos presentaban amputaciones de cresta y babilla, claros indicadores de que son usados para peleas, puesto que los 'galleros' cortan estas zonas por su alta sensibilidad con el fin de evitar la pérdida de sangre durante la pelea, lo que se traduciría en una considerable pérdida de vigor durante la batalla.

MUTILACIONES Y VITAMINAS PARA COMBATIR MEJOR

Esta práctica es efectuada por el propio 'gallero' sin la supervisión de veterinario ni personal cualificado para la asistencia del animal, evidenciando el maltrato que sufren los animales con esta amputación. Además, se les había afeitado el plumaje de sus muslos, con el fin de que el animal termorregule su organismo durante el combate.

Junto a los gallos, se hallaron grandes cantidades de utensilios relacionados con el acondicionamiento de las aves para las peleas tales como; limas y tijeras para afilarles las uñas y espolones, esmalte endurecedor de uñas, espuelas artificiales y distintos fármacos vitamínicos en cápsula e inyectables para mejorar su resistencia física y aumentar su agresividad.

De otra parte, se incautó marihuana tanto en planta como en cogollos y siete gramos de cocaína divididos en envoltorios individualizados, listos para su distribución.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Elche.

En cuanto a las aves intervenidas, fueron llevadas para ser inspeccionadas por el veterinario del Departamento de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Crevillent para la elaboración del pertinente informe sobre las posibles lesiones que presentaban los animales.