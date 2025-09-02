Detenido un hombre por presuntamente acosar sexualmente a varias mujeres en Monóvar (Alicante)

Archivo - Coche de la Guardia Civil - Juan Moreno - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido en la ciudad de Elda (Alicante) a un hombre por presuntamente acosar sexualmente a varias mujeres en el cercano municipio de Monóvar, según han confirmado fuentes del instituto armado a Europa Press.

El arresto del acusado por estos hechos se produjo el pasado 25 de agosto en la capital de la comarca del Medio Vinalopó y las investigaciones las ha asumido la Policía Judicial de Novelda.

Las mismas fuentes han detallado que desde la Benemérita ya se ha remitido el atestado sobre este caso a la autoridad judicial competente.