Detenido un hombre por presuntamente acosar sexualmente a varias mujeres en Monóvar (Alicante)

Archivo - Coche de la Guardia Civil
Archivo - Coche de la Guardia Civil - Juan Moreno - Europa Press - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: martes, 2 septiembre 2025 16:01
@epcvalenciana

   ALICANTE, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Agentes de la Guardia Civil han detenido en la ciudad de Elda (Alicante) a un hombre por presuntamente acosar sexualmente a varias mujeres en el cercano municipio de Monóvar, según han confirmado fuentes del instituto armado a Europa Press.

   El arresto del acusado por estos hechos se produjo el pasado 25 de agosto en la capital de la comarca del Medio Vinalopó y las investigaciones las ha asumido la Policía Judicial de Novelda.

   Las mismas fuentes han detallado que desde la Benemérita ya se ha remitido el atestado sobre este caso a la autoridad judicial competente.

Contador