Detenido un hombre tras presuntamente provocar un incendio en la vivienda de su expareja en Elche

La Policía Local de Elche (Alicante) ha detenido a un hombre acusado de los delitos de incendio provocado y amenazas graves en el ámbito de la violencia de género, tras presuntamente causar un fuego en la vivienda de su expareja y manifestar a una vecina su intención de "matar" a la mujer instantes antes. El arrestado confesó a los agentes que incendió el domicilio para causar a la víctima "el mayor daño posible" al no encontrarla en el interior.

Los hechos ocurrieron en la mañana del 20 de febrero, en un inmueble del barrio de Carrús, cuando el cuerpo municipal fue alertado, a través de una llamada vecinal, de que el ahora arrestado estaba amenazando de muerte a la mujer y poco después se comenzaron a escuchar "fuertes golpes" procedentes del piso superior.

De inmediato, varias patrullas acudieron al lugar y localizaron al sospechoso cuando "intentaba abandonar el edificio a gran velocidad". Tras ser interceptado y preguntado por su procedencia, el hombre confesó de manera espontánea haber incendiado la casa de su expareja con la intención de causarle "el mayor daño posible" al no haberla encontrado en el interior, según ha informado la Policía Local en un comunicado.

Poco después, al acceder a la vivienda, situada en la quinta planta, los agentes comprobaron que el bombín de la puerta había sido fracturado. En el interior, hallaron un colchón ardiendo y gran cantidad de humo, así como diversos electrodomésticos y enseres (televisión, microondas y freidora de aire) destrozados por el suelo.

Gracias a la rápida actuación policial, utilizando cubos de agua y un extintor facilitado por una vecina, se logró controlar el fuego antes de la llegada de las dotaciones de bomberos y evitar que las llamas se propagaran por el resto del edificio, que estaba habitado en ese momento por varias familias.

En el momento del registro superficial al detenido, los agentes hallaron una bolsa con un martillo, una maza y cuatro cuchillos. Posteriormente, el varón, de 77 años, fue trasladado a un centro médico para su valoración y, posteriormente, a dependencias policiales para ser puesto a disposición judicial.