Imagen de los hechos difundida por la Policía Local de Elche (Alicante) en Instagram - INSTAGRAM POLICÍA LOCAL ELCHE

ALICANTE, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Elche (Alicante) ha detenido a un hombre por presuntamente robar una yegua de una finca de Altabix y luego cabalgar sobre ella por las calles de la ciudad de madrugada, según ha informado el cuerpo de seguridad en la red social Instagram este jueves.

Todo sucedió cuando agentes localizaron al varón cabalgando por el municipio sobre el animal, supuestamente sustraído. Tras comprobar que las puertas de la finca y del establo habían sido forzadas, lo arrestaron.

La yegua, de ocho años y de nombre Furia, regresó con su propietario sana y salva. "Alguien decidió protagonizar su propio 'western'", ha apostillado la Policía Local sobre el caso, y ha indicado que hubo "final feliz para la yegua" y que para "el jinete", en referencia al arrestado, "se acabó la película".