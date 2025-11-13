Detenido un hombre por robar a otro con la técnica del 'mataleón' tras meterlo en un garaje

VALÈNCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a un hombre de 46 años acusado de robar a otro con la técnica del 'mataleón' tras meterlo en un garaje, según ha informado Jefatura en un comunicado.

Los hechos ocurrieron a principios de julio, sobre las dos de la madrugada, en una calle del distrito valenciano de Trànsits. Tal y como pudieron saber los agentes a raíz de la denuncia de la víctima, un hombre estaba paseando junto a una amiga, momento en el que, de forma sorpresiva, alguien le agarró por el cuello y le introdujo en la entrada de un garaje. Además, les advirtió a ambos de que si hacían caso a sus indicaciones no les pasaría nada.

Una vez en el interior del garaje, el asaltante los lanzó al suelo y aprovechó para sustraer al hombre varios efectos, como el teléfono móvil, dinero, documentación y tarjetas bancarias, con las que apenas unos minutos después de cometer el robo con violencia realizó compras en establecimiento de vending.

Al parecer, el autor aplicó la técnica del 'mataleón', que consiste en aprisionar con los brazos la zona del cuello de la víctima, reducir su circulación sanguínea hacia el cerebro y lograr su pérdida del conocimiento o su aturdimiento.

El grupo de Atracos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia se hizo cargo de las investigaciones y, tras varias indagaciones, los agentes lograron identificar y detener al sospecho como presunto autor de los delitos de robo con violencia, lesiones y estafa. Fue puesto a disposición judicial.