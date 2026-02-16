Detenido in fraganti en Alzira por robar de madrugada en varios vehículos

Policía Local de Alzira - AJUNTAMENT ALZIRA

VALÈNCIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Alzira (Valencia) ha detenido in fraganti a un hombre por presuntamente robar de madrugada en el interior de varios vehículos. Al sospechoso se le encontraron múltiples pertenencias procedentes del interior de estos vehículos.

Tras recibir el aviso sobre las cinco de la mañana, por parte de un vecino que había escuchado un fuerte ruido, los agentes se personaron en la calle Ausiàs March, donde observaron una furgoneta con una ventanilla fracturada y el interior revuelto, informa el consistorio.

Al realizar una batida por los alrededores, encontraron un hombre escondido en el interior de otro vehículo, un turismo que también tenía la ventanilla forzada. En el cacheo le encontraron varios objetos que había sustraído.

Los policías localizaron tres vehículos más con indicios de haber sido forzados. Los propietarios de estos turismos reconocieron los objetos robados como propios.

Por todo ello, el hombre fue arrestado por un delito de robo con fuerza en las cosas y trasladado a la oficina de denuncias de la comisaría de Alzira para ser puesto a disposición judicial.

El concejal de Seguridad, Enrique Montalvá, destaca la rápida actuación de los agentes y agradece la colaboración ciudadana, además de hacer un llamamiento a advertir a la Policía Local ante "cualquier sospecha o situación extraña".