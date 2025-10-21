Detenido un joven acusado de dos robos cerca del castillo de Alicante con un arma de fuego simulada

ALICANTE 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Alicante a un joven de 26 años acusado de dos robos con arma de fuego simulada a parejas que paseaban por los accesos peatonales al Castillo de Santa Bárbara de Alicante, según ha informado Jefatura en un comunicado.

Dos hechos conexos con el mismo patrón delictivo fueron investigados por los agentes de policía judicial de la Comisaría de Alicante Centro tras recibirse dos denuncias similares ocurridas en las inmediaciones de la falda del castillo de Alicante.

En el primero de los hechos, una pareja que paseaba por uno de los accesos peatonales fue asaltada por un varón que les apuntó con una pistola mientras les gritaba que le dieran la bolsa. Sin embargo, uno de los perjudicados se percató de que el arma no era real, por lo que se negó a darle sus pertenencias, momento en el que el asaltante reaccionó violentamente y comenzó a golpearle en la cabeza con el arma simulada.

Su pareja, viendo que el arma era de plástico y se iba descomponiendo con los fuertes golpes que le propinaba, intentó parar la agresión, sufriendo también golpes por parte del agresor, quien finalmente se hizo con el botín y huyó del lugar.

Ambas víctimas tuvieron que ser asistidas en un centro médico por las lesiones originadas, siendo el varón quien resultó con más lesiones, al precisar seis puntos de sutura en la cabeza y tres en el codo.

El autor de los hechos, tras cometer el robo, utilizó las tarjetas bancarias de sus víctimas en comercios, donde compró artículos de bajo coste con el fin de que no le fuera solicitado el número PIN al ser tarjetas de contact less.

El segundo hecho, de análogas características, sucedió cuando dos personas que estaban sentadas en un banco del lado opuesto del mismo paseo fueron abordadas por el asaltante, quien volvió a intimidar a sus víctimas con una pistola, entregando éstas al autor sus teléfonos móviles y dinero en efectivo.

No obstante, se dieron cuenta después de que el arma podría no ser auténtica puesto que el autor apretó el disparador y no hubo ninguna detonación, por lo que trataron de retener al varón sin éxito, consiguiendo huir nuevamente el asaltante con las pertenencias de ambas víctimas.

Analizadas las dos denuncias, los agentes encargados del caso tomaron nuevas declaraciones y realizaron pesquisas relativas a la averiguación de la identidad del varón que estaba atemorizando a los usuarios de estos paseos peatonales.

Pocos días después, cerca de un establecimiento de compra venta de objetos de segunda mano de Alicante, una dotación de servicio en labores de seguridad ciudadana localizó a un varón que coincidía con las características físicas aportadas por las víctimas.

Los agentes interceptaron al joven y le encontraron entre sus prendas los dos teléfonos móviles que les sustrajeron a las víctimas del segundo robo y que estaría tratando de vender en el lugar donde fue localizado por lo que, ante estos hechos, fue detenido como presunto autor de los delitos denunciados.

Posteriormente, los agentes encargados del caso llevaron a cabo un registro domiciliario en el alojamiento en el que se encontraba residiendo el detenido, donde hallaron el teléfono móvil de la víctima del primer suceso y su documento de identidad, además de una pistola simulada y prendas que se relacionaron con la ropa que llevaba puesta cuando perpetró los asaltos. También se hallaron otros efectos sustraídos a las víctimas del segundo robo.

Finalmente, el arrestado, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Alicante.