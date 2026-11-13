Detenido un joven acusado de intentar matar a otro con una pistola cerca del Palacio de Congresos de València

Material intervenido al detenido - CNP

VALÈNCIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido este pasado miércoles en València a un joven de 22 años como presunto autor de un delito de asesinato en grado de tentativa, tras supuestamente disparar a otro hombre al que hirió de gravedad en las inmediaciones del Palacio de Congresos y al que intentaba robar una bandolera.

Al arrestado se le atribuyen también los delitos de robo con violencia, contra la salud pública y tenencia ilícita de armas. Otros tres jóvenes, de entre 21 y 25 años, han sido arrestados por presuntamente encubrirlo, según ha informado la Jefatura Superior en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de octubre, sobre las 20.00 horas, en las inmediaciones de la rotonda del Palacio de Congresos de Valencia, en un momento que había "multitud de ciudadanos en la zona". En ese momento un joven supuestamente arrebató una bandolera a otro, lo que derivó en un forcejeo entre ambos hasta que el presunto agresor sacó un arma de fuego y disparó a la víctima "a muy corta distancia".

El herido cayó al suelo, con una herida en la zona del abdomen. Seguidamente, el supuesto agresor huyó del lugar a la carrera, mientras que la víctima tuvo que ser ingresada en un centro hospitalario en estado grave y precisó de intervención quirúrgica.

El grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia se hizo cargo de la investigación. Tras la inspección ocular en el lugar de los hechos, los investigadores determinaron que el arma empleada era una pistola del calibre 9 mm.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Tras la investigación, los agentes identificaron al presunto autor de los hechos y lograron localizarlo, a pesar de las medidas de seguridad que este empleaba para evitar ser detectado. Este pasado miércoles los policías establecieron un dispositivo de vigilancia en el distrito valenciano de Exposición, que permitió detener al sospechoso cuando pretendía abandonar el lugar a bordo de una motocicleta.

Los agentes también registraron, previa autorización judicial, el domicilio donde se ocultaba el presunto autor del disparo. Allí detuvieron al resto de moradores de la vivienda, otros tres jóvenesde entre 21 y 25 años, como presuntos autores de un delito de encubrimiento. Uno de ellos, además, tenía en vigor una búsqueda por un Juzgado de Valencia para su detención por un delito contra la seguridad del tráfico.

Los investigadores, además, desmantelaron en ese domicilio un pequeño laboratorio de cocaína, en el que intervinieron alrededor de un kilo de esta droga; unos 200 gramos de heroína; 300 gramos de pastillas de éxtasis; cuatro kilos de marihuana; una pistola detonadora; 30.920 euros en efectivo y dinero falso.

El presunto autor del disparo pasará a disposición judicial a lo largo de esta mañana. De los otros tres arrestados, uno ha pasado ya a disposición judicial, mientras que los otros dos han quedado en libertad una vez oídos en declaración, tras ser advertidos de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.