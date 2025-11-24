Detenido un joven acusado de varios hurtos en joyerías de Castelló tras embaucar a sus víctimas

CASTELLÓ 24 Nov. (EUROPA PRESS) - -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 24 años como presunto autor de varios hurtos en joyerías de Castelló tras embaucar a sus víctimas. El joven fue arrestado tras supuestamente sustraer cuatro joyas de alto valor en una joyería de Castelló, según ha informado este cuerpo de seguridad en un comunicado.

Las investigaciones se iniciaron después de que la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Castelló recibiese información procedente del gremio de joyeros de esta ciudad, respecto de un individuo joven, de buena apariencia, que aparentaba tener alto poder adquisitivo e inversiones inmobiliarias en países caracterizados por la venta de objetos de lujo.

De esta forma intentaba ganarse la confianza de los dependientes, a quienes pedía que le mostraran joyas de alto valor económico que supuestamente quería adquirir. A pesar de realizar la selección de las piezas, a la hora del pago no podía formalizarse por problemas con las tarjetas bancarias que presentaba o por supuestas transferencias desde sus cuentas bancarias, alegando que como eran de entidades extranjeras tardaba más, pero en realidad nunca llegaban.

En todo este proceso de seducción, el autor aprovechaba algún descuido de los dependientes para esconder las joyas y salir de la tienda vendiéndolas acto seguido en un compro-oro cercano. Tras detectar el hurto de dos anillos de alto valor en uno de los establecimientos que visitó, se recibió aviso de inmediato en la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría y iniciaron los investigadores un rápido dispositivo que dio como resultado la localización del supuesto autor de los hechos cuando regresaba a su domicilio tras haber vendido los anillos sustraídos en un compro-oro de Castellón.

De este modo, se consiguió la detención del presunto autor, la intervención de parte del dinero obtenido de forma ilícita con la venta de joyas, así como la recuperación de cuatro joyas de alto valor hurtadas. Este rápido dispositivo pudo realizarse gracias a la colaboración del gremio de joyeros de Castellón.

El autor fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Castellón. La investigación de estos hechos sigue abierta. Esta operación policial se enmarca dentro de las actuaciones llevadas a cabo por la Comisaría Provincial de Castellón, en el marco del Plan Comercio Seguro en Castellón, que pretende generar un entorno de confianza y tranquilidad tanto para usuarios como profesionales del comercio, especialmente ante las próximas fiestas Navideñas.