Detenido en Manises un hombre con 1,2 kilos de heroína repartidos en 91 bellotas dentro de su organismo

Archivo - Sucesos.- Detenido en Valencia un hombre buscado internacionalmente por traficar con opioides sintéticos en EEUU - JEFATURA - Archivo

VALÈNCIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el aeropuerto de Manises (Valencia) a un hombre de 53 años como presunto autor de un delito de tráfico de drogas tras ser sorprendido cuando transportaba hasta 91 bellotas de heroína, con peso total de 1.240 gramos, en el interior de su organismo.

Según ha informado la Jefatura Superior en un comunicado, los hechos se produjeron el pasado 9 de septiembre por la tarde cuando agentes de la Unidad de Drogas y Crimen organizado (Udyco) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia, en coordinación con la Comisaría del aeropuerto de Manises, detectaron en la terminal de llegadas a un hombre de un vuelo procedente de Bruselas en actitud "sospechosa, nervioso y esquvo" ante los policías.

Los agentes lo trasladaron a dependencias policiales donde, ante sus preguntas, incurría en "multitud de contradicciones", por lo que solicitaron autorización para realizarle una exploración radiológica voluntaria.

Una vez realizada la prueba en un centro hospitalario, el personal médico determinó que el sospechoso portaba en el interior de su organismo objetos físicos con aspecto de bellotas.

Durante su ingreso hospitalario, el varón expulsó 91 bellotas que contenían heroína, con un peso de 1.240 gramos, y que previamente había ingerido con el objetivo de introducir la droga en España como 'mula', eludiendo los controles policiales. El arrestado, tras recibir el alta hospitalaria, fue puesto a disposición judicial e ingresó en prisión.