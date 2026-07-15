Detenido en Orihuela acusado de disparar y atacar con un palo a dos familiares de su expareja

Archivo - Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 26 años ha sido detenido en Orihuela (Alicante) por presuntamente haber disparado con un arma a una mujer de 49 años, que está herida leve, este martes por la noche en el barrio de San Isidro. También se le acusa de atacar con un palo a un varón de 20 años, que igualmente ha resultado afectado. Ambos perjudicados serían familiares de la expareja del supuesto agresor, según ha avanzado 'Información' y han confirmado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional.

El cuerpo policial también va a acusar al presunto autor de estos hechos de posibles malos tratos que habrían sido cometidos previamente contra su actual pareja en Quart de Poblet y otra mujer en Alzira (Valencia), según la información publicada.

De acuerdo con el citado medio de comunicación, hasta el lugar del suceso acudieron patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local de Orihuela, pero el acusado ya había huido de allí, aunque, tras la obtención de datos para determinar su identidad, se activó un operativo que culminó con su detención, inicialmente por supuesta tentativa de homicidio y amenazas.