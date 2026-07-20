Detenido en Orihuela por herir con arma de fuego a una mujer y agredir a otra persona

Archivo - Imagen de un vehículo de la Policía Local de Orihuela - AYUNTAMIENTO ORIHUELA - Archivo

ALICANTE 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Orihuela (Alicante) detuvo la semana pasada a un hombre por presuntamente herir con un arma de fuego a una mujer y agredir a otra persona. El presunto autor fue localizado en un vehículo mientras intentaba huir de la ciudad.

Los hechos tuvieron lugar en la noche del pasado martes en el barrio de San Isidro de Orihuela. Los agentes recibieron un aviso por disparos y, una vez allí, comprobaron que una mujer había resultado herida por arma de fuego y otra persona había sido agredida, informa el cuerpo policial este lunes en redes sociales.

Desde el primer momento se desplegó un amplio dispositivo policial, se aseguró la zona y se establecieron controles para impedir la huida del presunto autor. Los policías locales lograron localizar y detener al hombre en el interior de un vehículo mientras pretendía abandonar Orihuela.

Posteriormente, el sospechoso fue puesto a disposición de la Policía Nacional, encargada de la posterior investigación. Desde la Policía Local destacan la rapidez de los agentes en esta actuación "decisiva para evitar que los hechos tuvieran consecuencias aún más graves", además de poner en valor la coordinación con la Policía Nacional.