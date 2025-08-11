Detenido el portero de un local de ocio de la Marina de València tras agredir a un joven

Archivo - Agente de la Policía Nacional en València
Archivo - Agente de la Policía Nacional en València - POLICÍA NACIONAL - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: lunes, 11 agosto 2025 20:00
@epcvalenciana

VALÈNCIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido este domingo al portero de un local de ocio ubicado en la zona de la Marina de València tras agredir a un joven, según han informado fuentes policiales.

Las mismas fuentes han señalado que los hechos ocurrieron después de que el joven "increpara" y "molestara" a los clientes de este local. Fue entonces cuando el seguridad intervino y se produjo la agresión.

El arrestado ha pasado a disposición judicial la mañana de este lunes.

Contador