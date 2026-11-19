Imagen del ciclomotor - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 33 años, residente en la ciudad de Alicante, acusado de tres delitos relacionados con la seguridad vial después de que presuntamente protagonizara una peligrosa huida en ciclomotor por la autovía A-70, por donde al parecer llegó a circular tres kilómetros en sentido contrario para huir de un control.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de junio y, tras más de cuatro meses de investigación, el varón fue finalmente localizado y arrestado. Se le atribuyen los ilícitos de conducción temeraria y desobediencia grave a los agentes de la autoridad. Además, circuló sin el carnet correspondiente, según un comunicado del instituto armado.

Todo sucedió cuando agentes del Destacamento de Tráfico de Alicante realizaban un control preventivo de alcohol y drogas en la autovía A-70, a la altura del término municipal de Alicante. Durante el dispositivo, dieron el alto a un ciclomotor en que viajaban dos personas.

Aunque inicialmente el conductor detuvo la marcha, poco después emprendió la huida en dirección Murcia, desatendiendo las indicaciones de los agentes. Durante el seguimiento policial, presuntamente realizó continuos cambios bruscos de trayectoria para evitar ser interceptado.

Al llegar al kilómetro 13,500, el conductor se detuvo momentáneamente para que su acompañante abandonara el vehículo. Acto seguido, al parecer realizó un cambio de sentido en plena autovía y comenzó a circular en dirección contraria durante aproximadamente tres kilómetros.

Según la Guardia Civil, esta acción obligó a numerosos conductores que circulaban correctamente a realizar maniobras evasivas para evitar una posible colisión frontal. Finalmente, el ciclomotor abandonó la autovía por los ramales de incorporación situados a la altura del kilómetro 10,700.

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de Alicante se hizo cargo de las actuaciones para identificar al conductor, cuya identidad se desconocía inicialmente, aunque tras más de cuatro meses de investigación fue localizado y arrestado. Las diligencias policiales se han remitido a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante.