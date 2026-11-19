1135409.1.260.149.20261119125126 Pistola intervenida al detenido - CNP

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional ha detenido este jueves en València al presunto autor del disparo que fracturó el pasado domingo la luna de un autobús de la Empresa Municipal de Transportes, según ha informado la Policía en un comunicado. Como consecuencia del disparo no se registró ningún herido y únicamente daños en el vehículo.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de noviembre, cuando un vehículo de la EMT sufrió el impacto de un proyectil en una de sus ventanas laterales, lo que provocó la rotura del cristal. El autobús circulaba en ese momento por el tramo comprendido entre la calle Ignacio de Zuloaga y el Camino del Canal, en el barrio de Natzaret, según informaron fuentes municipales.

El conductor tuvo que detener la marcha del vehículo para comunicar lo sucedido al Centro de Coordinación de Operaciones, desde donde se denunciaron los hechos de inmediato a la Policía Nacional.

De las gestiones de investigación se hizo cargo el Grupo de Atracos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia. Tras diversas pesquisas, los agentes lograron identificar al presunto responsable de los hechos en cuyo domicilio se ha llevado a cabo este mismo jueves una entrada y registro, sobre las 8.00 horas.

Como resultado, los agentes han intervenido una pistola de aire comprimido, varios perdigones, recipientes de gas combustible utilizados para este tipo de armas, una pistola lanzabengalas con sus correspondientes cartuchos, dos catanas y 1.700 euros en efectivo.

El operativo se ha saldado con la detención de un joven de 26 años como presunto autor de los delitos de los delitos de amenazas y daños, que pasará a disposición de la autoridad judicial en las próximas horas.