Detenido por robar catalizadores de coches aparcados en el hospital y en la estación de Sagunt

Archivo - Sucesos.-Dos detenidos en Albacete por amenazar con un arma de fuego a dos personas para que les transfirieran 600 euros - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALÈNCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Paterna (Valencia) a un hombre de 33 años como presunto autor del hurto de cuatro catalizadores cometidos en aparcamientos del hospital y de la estación de tren de la localidad de Sagunt. Como consecuencia, los vehículos quedaron totalmente inutilizables.

La investigación se inició tras una denuncia interpuesta el pasado 8 de septiembre por el robo de un catalizador en el parking del centro hospitalario de Sagunt, informa Jefatura.

Gracias a las pesquisas, los investigadores comprobaron que el autor de los hechos llegó a bordo de un vehículo de color negro que estacionó junto al coche de la víctima. Tras bajarse y asegurarse de que nadie lo vigilaba, se agachó para manipular los bajos del automóvil, extrajo la pieza, la introdujo en su propio coche y huyó de la zona.

Avanzadas las indagaciones policiales, se pudo relacionar este hecho con un segundo hurto similar cometido en el mismo recinto hospitalario. Posteriormente, el pasado 16 de septiembre se perpetraron otros dos robos de la misma naturaleza en el aparcamiento de la estación de tren de Sagunt. El sospechoso empleó el mismo modus operandi y el mismo automóvil para cometer las sustracciones.

La investigación culminó el 23 de septiembre con la localización y detención de este hombre en la localidad de Paterna como presunto autor de cuatro delitos de hurto, cuyo importe asciende a más de 2.000 euros al quedar los vehículos afectados totalmente inutilizables. La operación fue llevada a cabo por el Grupo de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Local de Policía Judicial de Sagunt.