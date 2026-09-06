Detenido tras ser sorprendido en un robo con fuerza en una empresa de construcción de chimeneas en Castelló de la Plana - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ DE LA PLANA

CASTELLÓ 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Castelló de la Plana ha detenido durante la madrugada del viernes a un hombre de 55 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza cometido en las instalaciones de una empresa dedicada a la construcción de chimeneas situada en la avenida Castell Vell.

Los hechos se produjeron alrededor de las 06.40 horas del viernes, cuando el Centro Integrado Municipal de Seguridad y Emergencias (CIMSE), ubicado en la Central de la Policía Local, recibió un aviso que alertaba de fuertes golpes y ruidos de cristales rotos procedentes del interior de una empresa y de que podría haber una persona sustrayendo efectos, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Ante el aviso, desde el CIMSE se comisionaron varias patrullas de la Policía Local, que se desplazaron hasta el establecimiento y accedieron a la zona desde distintos puntos con el objetivo de comprobar lo sucedido y localizar a los posibles autores. Durante la intervención, una de las patrullas observó a un hombre que procedía de la zona donde se encuentra ubicada la empresa y que coincidía plenamente con la descripción facilitada por el comunicante.

El individuo presentaba restos recientes en la ropa y en los brazos que, según las comprobaciones realizadas por los agentes, resultaban compatibles con elementos existentes en la zona por la que presuntamente se habría producido el acceso al establecimiento.

Los policías inspeccionaron las instalaciones y comprobaron que una de las puertas había sido forzada y que había un cristal roto, por donde presuntamente se habría producido el acceso al interior de la empresa. Posteriormente, la Policía Local localizó al propietario del establecimiento, quien confirmó los daños ocasionados en las instalaciones.

Ante los indicios recabados durante la intervención, los agentes procedieron a la detención del hombre de 55 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza. El detenido fue informado de los motivos de su detención y de los derechos que le asisten.

El hombre fue trasladado posteriormente a dependencias de la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía de Castelló de la Plana, donde ha quedado a disposición policial para la continuación de las diligencias correspondientes.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha destacado "la rápida actuación de la Policía Local ante el aviso recibido, que permitió movilizar de inmediato varias patrullas y localizar al presunto autor en las inmediaciones del establecimiento". Y ha puesto en valor "la coordinación entre el CIMSE y las unidades policiales, que resulta fundamental para ofrecer una respuesta rápida ante cualquier aviso y actuar con eficacia cuando se está produciendo un hecho delictivo".

"Seguimos trabajando para reforzar la seguridad en Castelló y para que los ciudadanos sepan que cuentan con una Policía Local preparada y que responde ante cualquier situación", ha agregado.