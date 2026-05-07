Detenido en Tarancón (Cuenca) el hombre fugado que estaba condenado por agresión sexual en Castellón

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CASTELLÓ 7 May. (EUROPA PRESS) - -

La Policía Nacional ha detenido este jueves en el municipio conquense de Tarancón al hombre condenado a ocho años de cárcel por agresión sexual y amenazas que permanecía fugado, según han informado fuentes de este cuerpo de seguridad.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón había ampliado a nivel internacional la orden de búsqueda y captura de este hombre que se acordó tras no presentarse el mismo a la vista de prisión.

De esta forma, se dictó tanto orden de búsqueda y captura a nivel nacional, como en el espacio Schengen, de la Unión Europea, y a nivel internacional, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La Audiencia Provincial de Castellón acordó el pasado 9 de abril el ingreso inmediato en prisión del condenado y emitió la orden de búsqueda, detención e ingreso en la cárcel.

El acusado, que se hallaba en situación de libertad provisional por esta causa, a la espera de juicio, cumplió con la obligación de acudir a la vista que se celebró contra él el pasado 23 de febrero. En el mes de marzo fue condenado a ocho años de prisión por agresión sexual y amenazas.

Tras dictarse la sentencia en marzo -que no es firme porque puede ser recurrida en apelación ante el TSJ- la Sección Segunda de la Audiencia de Castellón le convocó a una vista el 9 de abril pasado para decidir si, como pedían las acusaciones, ordenaba ya su ingreso en prisión.

El condenado no se presentó en esa vista de prisión, pese a estar citado legalmente, por lo que el tribunal, además de acordar su ingreso en prisión, emitió la correspondiente orden de búsqueda y detención contra él.

ANTECEDENTES

La sentencia, proporcionada por el TSJCV, señala que el acusado contaba con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia. En este sentido, el Periódico Mediterráneo informó que fue sentenciado a cuatro años más por la agresión sexual a una menor de 15 años en Moncofa y a otros dos años por chantajear a su novia con vídeos sexuales.

Así mismo, señala que otra sentencia lo señaló como responsable de coaccionar y vejar a otra mujer en Benicàssim en 2021, causa por la cual le impusieron una orden de alejamiento de seis meses.