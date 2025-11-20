Detenido un trabajador de la estación de autobuses de València por robar 1.850 euros de una consigna

VALÈNCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en València a un hombre de 51 años, empleado de la estación de autobuses de la ciudad, por presuntamente robar 1.850 euros del interior de una de las consignas y apropiarse de una mochila robada que contenía 500 euros.

La investigación arrancó a raíz de una denuncia por el robo de 1.850 euros del interior de una consigna. Agentes de la comisaria del distrito de Trànsits averiguaron que un trabajador de la estación había cometido el robo, aprovechando su posición para tener acceso a las llaves de las consignas y tras tener conocimiento del depósito del dinero en efectivo en una de ellas, informa Jefatura.

Los investigadores comprobaron que este empleado también se habría apropiado de una mochila que un segundo hombre había hurtado a un ciudadano que se encontraba tumbado en los asientos de la estación. El autor material del hurto, tras cometerlo, hizo entrega de la mochila a este trabajador. En el interior de la mochila había 500 euros en efectivo y otros efectos.

Una vez identificado y localizado por los agentes, el empleado fue detenido como presunto autor de los delitos de robo con fuerza y hurto. El arrestado ha pasado a disposición judicial mientras continúan las investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos y no se descartan más detenciones.