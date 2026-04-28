Detenido en València tras amenazar con un cuchillo de grandes dimensiones a varias personas en la calle

VALÈNCIA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la USAP de la Policía Local de València detuvieron el pasado 21 de abril por la noche a un hombre como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio, tras supuestamente amenazar de muerte e intentar agredir con un arma blanca de "grandes dimensiones" a varias personas en la vía pública.

Los hechos ocurrieron sobre las 21.17 horas en las inmediaciones de la calle Salvador Perles, en el cruce con la calle San Pío X, en el barrio de San Marcelino, según ha informado la Policía Local en un comunicado.

Según las primeras informaciones recibidas a través de la Sala 092, un hombre armado con un cuchillo de grandes dimensiones presuntamente se encontraba intimidando a los viandantes y habría intentado apuñalar a un joven que transitaba por la zona junto a su pareja.

A la llegada de la patrulla, varios testigos señalaron al presunto agresor, que portaba las manos ensangrentadas y trataba de abandonar el lugar. Los agentes procedieron a darle el alto en "repetidas ocasiones" y, ante su negativa a detenerse, fue finalmente reducido y arrestado sin que resultaran lesionados los agentes.

Durante la intervención, los agentes localizaron un cuchillo de aproximadamente 27,5 centímetros de hoja y mango de madera, con restos de sangre, oculto bajo un vehículo estacionado a escasos metros del lugar de la detención. Asimismo, en el registro superficial del detenido se intervino un segundo cuchillo, de unos seis centímetros de hoja y mango de plástico verde.

Las víctimas manifestaron a los agentes que el detenido les había amenazado de muerte y que llegó a intentar asestar una cuchillada en la zona abdominal, si bien pudieron evitar la agresión al esquivar el ataque. Ambas personas se encontraban en un "evidente estado de nerviosismo" y aseguraron haber "temido" por su vida.

El arrestado fue trasladado inicialmente a un centro médico y posteriormente a dependencias policiales, donde quedó a disposición judicial como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa.