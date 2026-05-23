Detenido en València un hombre por lucrarse con empadronamientos ilegales de ciudadanos extranjeros

Archivo - Agente junto a vehículo policial - JEFATURA - Archivo

VALÈNCIA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a un varón, de 42 años, como presunto responsable de los delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración irregular, tras realizar empadronamientos ilegales de ciudadanos extranjeros a cambio de una contraprestación económica. Al parecer, utilizaba contratos de alquiler falsificados para llevar a cabo los empadronamientos.

La investigación comenzó a raíz de una denuncia interpuesta en la Comisaría de distrito de Abastos por posibles delitos de estafa, falsedad documental y favorecimiento de la inmigración irregular, asumiendo las pesquisas la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia.

Los policías pudieron determinar que el sospechoso operaba, al menos, desde el año 2022. Su actividad consistía en la elaboración y facilitación de hasta cinco contratos de arrendamiento falsificados, tal como ha informado Jefatura en un comunicado.

En estos documentos figuraban como arrendadores personas que nunca habrían autorizado ni intervenido en la firma de dichos contratos. Estos documentos eran entregados a un elevado número de personas, principalmente ciudadanos de origen pakistaní, muchos de los cuales se encontraban en situación irregular.

El objetivo final era facilitarles el empadronamiento en el municipio para generar una apariencia ficticia de residencia.

La investigación confirmó que la mayoría de los inscritos ni siquiera llegaban a residir en el domicilio, utilizando el trámite únicamente para facilitar el acceso a derechos y procedimientos administrativos en el territorio nacional.

BENEFICIO ECONÓMICO CONTINUADO

Por cada gestión, el presunto autor percibía cantidades económicas variables, lo que le reportaba un beneficio económico continuado en el tiempo.

Tras recabar todas las pruebas necesarias, los agentes procedieron a la detención de este varón a mediados del mes de mayo, como presunto autor de los delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración irregular.

El detenido fue puesto en libertad, quedando advertido de la obligación legal de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello.