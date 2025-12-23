Detenido en València por quemar 18 contenedores y causar daños en una treintena de coches y tres edificios

Agentes de la Policía Nacional han detenido esta madrugada en València a un varón de 45 años por incendiar de forma intencionada 18 contenedores urbanos, causar daños en 32 vehículos y en tres edificios - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido esta madrugada en València a un varón de 45 años por incendiar de forma intencionada 18 contenedores urbanos, causar daños en 32 vehículos y en tres edificios.

Los hechos han ocurrido sobre las 04.30 horas, cuando efectivos de seguridad ciudadana han sido comisionados a la calle Jerónima Galés de la ciudad tras recibir la llamada de un vecino en la Sala CIMACC-091 que alertaba de que un varón se encontraba incendiando varios contenedores, explica este cuerpo de seguridad en un comunicado.

Los agentes se desplazaron rápidamente a la ubicación y observaron a un hombre junto a los contenedores que coincidía con las características físicas aportadas, por lo que fue interceptado y detenido de forma inmediata como presunto autor de un delito de daños.

De forma paralela, se solicitó la presencia de los Bomberos que sofocaron los incendios. Como consecuencia de estos hechos delictivos, 11 vehículos resultaron totalmente calcinados --ocho coches y tres motocicletas--, otros 21 quemados parcialmente y 18 contenedores incendiados, ocasionando también daños en fachadas de tres edificios.

Asimismo, hasta el lugar se desplazaron agentes de Policía Científica para llevar a cabo la inspección ocular técnico policial.