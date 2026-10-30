Detenido en Valencia un segundo joven de Blocus por instigar a fabricar y arrojar cócteles molotov

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la mañana de esta viernes en la localidad de Alfafar (Valencia) a un joven de 18 años, miembro de la red Blocus Vlc, por presuntamente "instigar a fabricar y arrojar cócteles molotov". - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la mañana de esta viernes en la localidad de Alfafar (Valencia) a un joven de 18 años, miembro de la red Blocus Vlc, por presuntamente "instigar a fabricar y arrojar cócteles molotov".

El arrestado participaba "activamente" en grupos de dos aplicaciones de mensajería instantánea creados por otro joven detenido el miércoles --un menor de 17 años-- por la Policía Nacional, en los que se animaba a realizar saqueos y actos de pillaje en comercios de la ciudad de València mañana, sábado, 31 de octubre, informa la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.

El ahora detenido alentaba a utilizar "cócteles molotov" para crear el caos y así mantener distraídas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para, mientras tanto, cometer actos de saqueos y pillajes en comercios de Valencia.

Además de explicar detalladamente cómo fabricar los artefactos incendiarios, exponía "el modus operandi a seguir y mencionaba las tiendas situadas en la zona centro de València, haciendo hincapié en respetar la acampada situada en la plaza del Ayuntamiento, la cual no debía sufrir daño alguno", según afirma este cuerpo de seguridad.

Por todo ello, el joven ha sido detenido como presunto autor de los delitos de conspiración para la comisión de desórdenes públicos, conspiración para llevar a cabo delitos contra el patrimonio y pertenencia a grupo organizado. El arrestado pasará próximamente a disposición judicial.

La Policía Nacional subraya que continúa las investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos y recalca que se trata del segundo detenido en 24 horas por su presunta relación con Blocus.

En la ciudad de València, la Policía Nacional detuvo al presunto creador de los canales de comunicación "Blocus Vlc", en los que instigaba a saquear comercios de la ciudad. El arrestado habría creado los grupos de las dos aplicaciones de mensajería instantánea, que ya han sido cerrados, en los que hacía un llamamiento a realizar saqueos y actos de pillaje en los comercios de la capital valenciana.

También dirigía y daba órdenes e indicaciones al resto de componentes, informándoles de la fecha y hora de los asaltos e incitando al resto a que publicitasen el grupo en redes sociales, a fin de que se uniese más gente.

Este era el medio que utilizaba para explicar el modus operandi e instigar a provocar incendios para distraer a la policía mientras los cometían. Por todo ello, la Fiscalía de Menores decretó la medida cautelar de internamiento en un centro de menores.