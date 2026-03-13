Detenido en Valencia por usar su negocio para agredir sexualmente a menores tras ganarse confianza de padres

Imagen de archivo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia de Valencia a un hombre de 43 años que supuestamente aprovechaba su negocio para ganarse la confianza de varios padres y, posteriormente, embaucaba a menores a los que agredía sexualmente, según ha informado Jefatura en un comunicado.

La investigación, llevada a cabo por la Policía Nacional, comenzó a raíz de la denuncia interpuesta por el padre de una de las víctimas, donde hacía constar los tocamientos que habría sufrido la menor por parte de un conocido.

Fue entonces cuando los agentes, a través de la realización de diversas pesquisas, tuvieron conocimiento de que el sospechoso, propietario de un establecimiento, se valía de su negocio para contactar con las menores, llegando a proponerles que le ayudaran en el almacén a cambio de dinero. Incluso les ofrecía que se pusieran vestidos que, según él, les quedarían muy bien.

Ante la gravedad de los hechos, los agentes constataron la existencia de cinco presuntas víctimas hasta el momento. Por todo ello, se ha llevado a término esta semana la entrada y registro del domicilio del sospechoso, así como también la inspección del establecimiento del cual era propietario.

Entre los efectos intervenidos se encuentran gran cantidad de indumentaria pornográfica y sexual, la mayoría de talla pequeña, numerosos juguetes y útiles para diferentes prácticas sexuales, un ordenador y otros efectos de carácter incriminatorio, procediendo a su inmediata detención.

El detenido, con antecedentes policiales, tras pasar a disposición judicial ha ingresado en prisión.