Detenido un vecino del edificio de Crevillent por el incendio en el que ha fallecido una joven

Incendio en un edificio de Crevillent en el que ha muerto una joven - BOMBEROS DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un vecino del edificio de Crevillent (Alicante) por su presunta relación con el incendio declarado en la finca y en el que resultó fallecida una joven de 25 años, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil.

El equipo territorial de la Policía Judicial de Santa Pola se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias y el motivo del incendio y se ha dado cuenta de los hechos al Juzgado de guardia del partido judicial de Elche, han detallado las mismas fuentes.

El hombre fue arrestado por los agentes antes del fallecimiento de la joven, que fue en un principio trasladada al hospital por inhalación de humo. La mujer, de 25 años, tuvo que ser reanimada en dos ocasiones por el equipo médico aunque falleció finalmente en el centro hospitalario, según ha detallado el Cicu. Otro hombre, de 33 años, fue evacuado al Hospital de Elche con pronóstico reservado.

El fuego se produjo sobre las 20 horas de este lunes en una vivienda en una segunda altura de un edificio de tres plantas en la calle Al-Shafra, según informó el Consorcio Provincial de Bomberos, que rescató a seis personas, cuatro por la fachada y dos del interior del edificio, la fallecida y el otro hombre.

Desde la Guardia Civil han detallado que se desalojó a cerca de 60 personas del edificio afectado y del colindante. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del puesto de la Guardia Civil de Crevillent.

También se movilizaron dos unidades de mando jefatura, una bomba rural pesada, una bomba nodriza pesada, una bomba urbana ligera, una autoescalera y un furgón de transporte personal con un sargento, tres cabos y diez bomberos de los parques de Crevillent, Elche, Almoradí y Elda que dieron el incendio por extinguido sobre las 1.21 horas de la madrugada según ha informado el Consorcio.

Al detenido se le arrestó inicialmente por un delito de incendio, antes del fallecimiento de la joven, por lo que la calificación podrá variar durante la instrucción a raíz de este hecho.