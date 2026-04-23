Detenido un vecino de Monforte del Cid acusado de robar un desfibrilador en una zona deportiva de Novelda

Agente de la Guardia Civil junto con el desfibrilador recuperado - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Novelda (Alicante), ha detenido a un hombre de 38 años acusado de robar un desfibrilador en una instalación deportiva pública de la localidad noveldense. El presunto autor es vecino de Monforte del Cid, municipio cercano, y los agentes lo han arrestado en su domicilio, donde han recuperado el dispositivo médico.

Las investigaciones se iniciaron cuando el cuerpo municipal de Novelda denunció ante la Benemérita la sustracción de este elemento, valorado en 3.000 euros. Según la denuncia, durante la tarde del pasado 14 de abril una persona desconocida forzó el cierre de la caja que lo contenía, ubicada en el conjunto de pistas de patinaje de las zonas deportivas.

La Policía Local solicitó la colaboración ciudadana a través de sus redes sociales para recuperar el desfibrilador. El robo no solo supuso un perjuicio económico para el Ayuntamiento de Novelda, sino que también generó un "grave riesgo" para los usuarios de la instalación, ya que el dispositivo estaba destinado a atender posibles emergencias, como paradas cardiorrespiratorias, durante la práctica deportiva, ha subrayado el instituto armado en un comunicado.

Tras la denuncia, los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Novelda iniciaron de inmediato diversas gestiones para esclarecer los hechos. En pocas horas, recibieron la llamada de una mujer que informaba de que un varón presuntamente había intentado vender un desfibrilador sin ningún tipo de documentación a su empresa dedicada al sector sanitario.

A raíz de esta comunicación, los agentes lograron identificar al presunto autor: un hombre de 38 años, vecino de Monforte del Cid, que carecía de antecedentes. Los investigadores se desplazaron hasta su domicilio, donde recuperaron el desfibrilador supuestamente sustraído y lo detuvieron como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas.

El dispositivo ya ha sido devuelto a los responsables municipales y se ha restablecido su servicio en las instalaciones deportivas afectadas. El arrestado, tras la práctica de las diligencias, fue puesto en libertad. De los hechos se ha dado cuenta a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Novelda.