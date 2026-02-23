Detenidos cuatro presuntos miembros de una organización dedicada a estafar en la compra de viviendas

ALICANTE, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado en la ciudad de Alicante una organización presuntamente dedicada a estafar a terceras personas con operaciones hipotecarias para la compra de viviendas. En el marco de esta operación, han sido detenidas cuatro personas.

Se trata de tres varones y una mujer, de entre 25 y 42 años, todos ellos empleados de dos inmobiliarias y que están acusados de los delitos de estafa, falsedad documental, coacciones y contra los derechos de los trabajadores, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

La investigación, llevada a cabo desde la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Policía Nacional de Alicante, fue iniciada tras una denuncia en la que se daba cuenta de una presunta estafa relacionada con la compra de unas viviendas, supuestamente cometida por los propietarios de una inmobiliaria, quienes, además, hacían uso de documentación falsa en la tramitación de los documentos necesarios para llevar a cabo los contratos de arras y los préstamos hipotecarios.

En dicha denuncia, según la Policía Nacional, también se mencionaba a un trabajador de otra inmobiliaria que presuntamente había amenazado y presionado a la denunciante para que firmara la disolución del contrato de arras de uno de los pisos que había pactado la compra, lo que le llevó a perder el dinero entregado, que ascendía a unos 50.000 euros.

Tras el análisis de la documentación intervenida y la localización de nuevas víctimas, en su mayoría ciudadanos extranjeros, los investigadores concluyeron que los presuntos autores habían incurrido en delitos de falsificación documental, estafa y coacciones.

Según la investigación policial, los presuntos implicados "se habrían aprovechado del desconocimiento de las víctimas sobre el proceso de compra de una vivienda y de los trámites necesarios para formalizarla".

También se valieron, supuestamente, "de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban muchas de ellas, dado que residían en inmuebles de alquiler y debían abandonarlos en un corto plazo de tiempo, lo que habría incrementado la presión y facilitado la comisión de los hechos investigados".

A partir de todo lo actuado y con el fin de llevar a cabo la detención de los investigados, se realizó un operativo policial por el que resultaron arrestadas cuatro personas por delitos de estafa, falsedad documental y coacciones. Además, dos de ellos por un ilícito contra los derechos de los trabajadores, por presuntamente tener trabajando a una persona extranjera sin cumplir con las condiciones laborales y de Seguridad Social.

REGISTRO EN UNA INMOBILIARIA

Seguidamente, se realizó una entrada y registro en la inmobiliaria que regentaba el principal investigado, donde los agentes intervinieron diversa documentación con la que se pudo determinar el proceder llevado por los detenidos, que era "el mismo con todos los estafados".

De acuerdo con la Policía Nacional, "al parecer, a las víctimas se les ofrecía la supuesta adquisición de propiedades inmobiliarias en condiciones ventajosas" y, "tras abonar importantes cantidades de dinero en concepto de reservas y arras, eran instadas a firmar documentación aparentemente oficial, entre la que se incluían simulaciones bancarias presuntamente manipuladas para dar apariencia de viabilidad a las operaciones".

CONSECUENCIAS DE LAS ESTAFAS

Sin embargo, cuando llegaba el momento de formalizar y culminar las transacciones, las víctimas descubrían que se trataba de una estafa, y se evidenciaba, entonces, "el grave perjuicio económico ocasionado", que superaba los 100.000 euros.

El cuerpo policial ha subrayado que "a este daño económico se sumaría el impacto personal y social sufrido por los afectados, quienes, en algunos casos, agotaron sus ahorros o solicitaron préstamos personales para hacer frente a los pagos exigidos, llegando incluso a quedarse sin vivienda o en situación de extrema vulnerabilidad".

Tras la práctica de las diligencias policiales, uno de los detenidos, el principal investigado, ha sido puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Alicante. La investigación sigue abierta y continúan las gestiones para identificar a más posibles víctimas.