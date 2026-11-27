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CASTELLÓ 27 Nov. (EUROPA PRESS) - -

La Guardia Civil ha detenido a la cuidadora de una persona de avanzada edad, de 52 años, y al sobrino de ésta, de 27 años, acusados de robar al anciano -de 94 años- 20.000 euros tras maniatarle y amordazarle en su vivienda de Soneja (Castellón), según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Ambos son supuestos autores un delito de robo con violencia y pertenencia a grupo criminal y, además, a la mujer se le atribuye un delito de simulación de delito, en el marco de la operació 'Confabulados', desarrollada por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Borriana.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 22 de septiembre de 2026 en la localidad de Soneja (Castellón), cuando un hombre de 94 años fue asaltado en su propio domicilio. Durante el robo, los autores supuestamente maniataron y amordazaron a la víctima mientras sustraían 20.000 euros en efectivo que se encontraban en la caja fuerte de su habitación, además de otros objetos de valor de la vivienda y dinero y efectos personales de su cuidadora.

Tras tener conocimiento de los hechos, el Equipo Territorial de Policía Judicial de Borriana inició una investigación para esclarecer las circunstancias del asalto e identificar a sus responsables. Las numerosas gestiones practicadas permitieron localizar en la provincia de Cuenca un vehículo relacionado con los hechos y establecer su vinculación con un familiar de la cuidadora del anciano.

El avance de las pesquisas permitió determinar que el sobrino de la cuidadora se encontraba en Soneja en el momento del asalto, así como la presunta implicación de esta última, que habría facilitado la información y los medios necesarios para la comisión del delito y, además, habría realizado envíos de dinero en una cantidad desacorde a sus ingresos tras el robo.

Una vez reunidos los indicios necesarios, los agentes procedieron a la detención de la mujer en Soneja (Castellón), como presunta autora intelectual del asalto, y de su sobrino en Tarancón (Cuenca), como supuesto autor material.

Esta actuación pone de manifiesto la importancia de la protección de las personas mayores, especialmente de aquellas que, por su edad o circunstancias personales, pueden encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad.

En este sentido, la Guardia Civil desarrolla el Plan Mayor Seguridad, una iniciativa dirigida a prevenir los delitos que afectan a este colectivo, mejorar su seguridad y proporcionarles herramientas para reconocer situaciones de riesgo y evitar ser víctimas de hechos delictivos.

A través de este plan, la Guardia Civil presta especial atención a la prevención de robos, hurtos, estafas y otras conductas delictivas que pueden afectar a las personas mayores, haciendo hincapié en la importancia de extremar las precauciones incluso en el entorno más cercano y de confianza.

La Guardia Civil recuerda su compromiso con la seguridad de las personas mayores y continuará desarrollando actuaciones de prevención e investigación para garantizar su protección y perseguir cualquier actividad delictiva que atente contra ellas.