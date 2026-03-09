Detenidos dos menores en Elche acusados de robar cinco ciclomotores en dos semanas - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la ciudad de Elche (Alicante) a dos menores acusados de robar cinco ciclomotores en apenas dos semanas. Los agentes ya han recuperado todos los vehículos sustraídos y los han devuelto a sus propietarios.

La investigación policial se inició a raíz de varias denuncias en las que se alertaba de una serie de robos de ciclomotores, hechos cometidos en un corto espacio de tiempo, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

Por ello, agentes del grupo de delitos contra el patrimonio de la Comisaría de Elche, tras analizar toda la información, comprobaron un nexo de unión en todas las denuncias presentadas, con hechos que se habían cometido en la misma zona y en horario nocturno. Ante las evidencias, se solicitó el apoyo del grupo operativo de respuesta, que realizó un dispositivo de vigilancia por la zona donde presuntamente se perpetraron los robos.

En una de las patrullas realizadas, observaron a dos jóvenes que circulaban en un ciclomotor y quienes, tras percatarse de la presencia policial, comenzaron a hacer maniobras temerarias, hasta el punto de saltarse un semáforo en rojo, por lo que los agentes los interceptaron rápidamente.

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, los agentes constataron que el ciclomotor no estaba a nombre de ninguno de los jóvenes y, una vez verificados los datos de su titular, confirmaron que el vehículo había sido presuntamente robado momentos antes por los dos acusados.

Este hecho permitió la recuperación tanto del ciclomotor como del resto de vehículos sustraídos, que se encontraban ocultos en una zona de vegetación próxima al cauce del río Vinalopó. En total, se recuperaron cinco ciclomotores, que posteriormente fueron devueltos a sus legítimos propietarios, si bien presentaban daños en los cableados de arranque, supuestamente ocasionados para facilitar la sustracción.

La investigación policial culminó con la detención de los dos jóvenes, ambos menores de edad. Los agentes también constataron que no tenían permiso de conducir, circunstancia que fue puesta en conocimiento de Policía Local para la tramitación de las actuaciones correspondientes.

Los dos menores arrestados por la presunta comisión de hasta cinco robos con fuerza de ciclomotores, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores.