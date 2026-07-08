Detenidos dos trabajadores de una discoteca de Alicante por presunta agresión sexual a dos jóvenes, una menor

Archivo - Coche Policía Nacional. Imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALICANTE, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos trabajadores de una discoteca del centro de Alicante, de 23 y 37 años, como presuntos autores de agresión sexual a dos jóvenes, una de ellas, menor de edad, según ha avanzado Todo Alicante y han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

La detención de los presuntos autores de los hechos se produjo este martes, según las denuncias de las dos jóvenes, de 17 y 18 años, una de las cuales presuntamente sufrió tocamientos por parte de uno de los empleados, mientras que la otra una supuesta agresión sexual con penetración.

De acuerdo con la información publicada, los hechos habrían sucedido el pasado 27 de junio, en torno a la 1.30 horas, en el interior del establecimiento y las dos jóvenes denunciaron en momentos distintos.

Los agentes han localizado y detenido a los dos trabajadores como presuntos autores de los hechos, en una investigación que lleva a cabo la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la policía judicial de Alicante.