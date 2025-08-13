Detenidos en Madrid dos hombres por robar 29 paquetes de un vehículo de reparto en Alicante

Algunos de los paquetes llevaban joyas para conocidas joyerías de la ciudad

ALICANTE, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a dos hombres como presuntos autores de un robo con fuerza en un vehículo de una empresa de envío de paquetería en Alicante del que sustrajeron 29 paquetes, cuyo destino eran varias conocidas joyerías de esta última ciudad.

La investigación comenzó con la denuncia de un repartidor de una empresa de envíos de paquetería que manifestó a los agentes que le habían robado del interior de su furgoneta un total de 29 paquetes, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

La sustracción se había producido mientras la víctima efectuaba un reparto, momento en el que presuntamente los autores del robo aprovecharon para acceder al habitáculo en el que se encontraban los paquetes, realizando un "pequeño" agujero al lado del candado de seguridad mediante el cual habían abierto la puerta y accedido a su contenido.

Los agentes comprobaron que en el robo estaba implicado un vehículo ocupado por tres personas que había sido alquilado en el aeropuerto Madrid-Barajas lo que, según la Policía, es "habitual por parte de los grupos itinerantes dedicados a este tipo de delitos".

Durante la investigación, los agentes detectaron que los presuntos autores del robo habían realizado un "meticuloso" seguimiento sobre la furgoneta de reparto de la víctima, y cometieron el robo "en el momento más oportuno", mientras uno de ellos actuaba como vigía, con una indumentaria parecida a la que portan los repartidores para no llamar la atención ni de la víctima ni de los usuarios de la vía pública.

De esta manera, los investigadores contactaron con los agentes del aeropuerto de Madrid-Barajas, que detuvieron a dos de los presuntos autores del robo cuando fueron a realizar la entrega del vehículo alquilado, por la presunta comisión de un delito de robo con fuerza.

Los detenidos, con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Madrid.