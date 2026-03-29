Detenidos ocho miembros de un grupo dedicado a las estafas por falsificar cheques por más de 132.000 euros

Archivo - Imagen de una agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALICANTE, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Alicante a ocho personas, con edades comprendidas entre los 31 y los 73 años, como presuntos autores de delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a un grupo criminal, según ha informado la Comisaría Provincial en un comunicado.

Asimismo, ha precisado que los arrestados presuntamente cobraron cheques falsos en entidades bancarias de la provincia de Alicante por valor de más de 132.000 euros y perpetraron estafas bancarias de naturaleza variada que iban desde las llamadas 'estafas del amor', hasta estafas de cargos forzados con tarjeta en datáfono.

Dos investigaciones en curso del Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de Alicante de la Policía Nacional, relacionadas con cobros de cheques falsos en entidades bancarias, se cruzaron cuando el resultado de las pesquisas iniciales condujo a los agentes hasta los mismos investigados.

La primera de ellas, guardaba relación con una denuncia interpuesta por el director de una sucursal bancaria de Alicante a través de la cual se comunicaba que se habían hecho efectivos cheques mediante su ingreso a través de cajero automático en cuentas bancarias de personas físicas, por un valor de 80.000 euros.

De manera paralela, se había iniciado una investigación en relación a la detención de una mujer en una sucursal bancaria que trataba de hacer efectivo en ventanilla un cheque por valor de 38.816,18 euros y que, en fechas anteriores, había cobrado otro cheque, de 13.357,07 euros y que se detectó con posterioridad que era falso.

La Policía Nacional ha detallado que en este caso, la portadora del cheque fue detenida como presunta responsable de los delitos de estafa y falsedad documental. El documento de pago fraudulento, cuyo soporte era de otra entidad distinta a la del lugar del suceso, pudo intervenirse.

En el contexto de esta segunda investigación, se averiguó que, el cheque cobrado con anterioridad por la detenida había sido manipulado figurando ella como beneficiaria cuando en realidad debía ser una empresa que ya había interpuesto una denuncia por esos hechos.

Seguidamente, los agentes, llegaron hasta otras dos personas implicadas en estos. Una de ellos hacía la función para la trama de captador de personas con cuentas bancarias en España que pudieran cobrar los cheques --en el papel de los conocidos como 'mulas bancarias'- y, la otra, hacía de intermediario entre éste último y quien les facilitaba los cheques.

Tras ser plenamente identificadas, estas dos personas fueron localizadas y detenidas por los mismos delitos que a la mujer citada anteriormente.

Todos los cheques habían sido manipulados y eran diferentes las sociedades mercantiles afectadas por los ilícitos cobros realizados por los miembros de la trama.

Como consecuencia de estas detenciones, la Policía Nacional consiguió relacionar ambas investigaciones y llegó hasta una rama delincuencial que se dedicaba a todo tipo de delitos de estafas bancarias. La Comisaría Provincial ha destacado que incluso se llegó a asociar a los miembros de esa red con una 'estafa del amor' en la que resultaron al menos tres personas perjudicadas.

DATÁFONOS

Otro de los delitos investigados y que se le atribuye a este grupo criminal es el asociado a cargos forzados en datáfonos. En este caso, realizaban compras que pagaban con tarjeta bancaria. Sin embargo, en vez de insertarla o usar el contacless aduciendo que no funcionaba, introducían manualmente sus datos en el datáfono.

Posteriormente, la entidad pagadora detectaba el fraude y cancelaba el pago, sin ser detectado el impago por el establecimiento en el momento del cobro. De este modo, se provocó un fraude en un mismo comercio de 6.399 euros.

Tras establecerse la conexión entre ambas ramas investigadas, se consiguió detener a cinco personas más. Con todo, han sido finalmente ocho los arrestados a lo largo de estas investigaciones.

Tras la práctica de las diligencias policiales, se dio cuenta de todo lo actuado a los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Alicante, ha añadido la Policía Nacional, que ha precisado que no se descartan más detenciones por estos hechos.

TERCERAS PERSONAS

Desde la Comisaría Provincial de Alicante se ha explicado que uno de los métodos para cometer estafas bancarias es la falsificación de cheques de empresas o, en su caso, del uso de estos, tras haber sido previamente alterados en algunos de sus elementos por terceras personas con el fin de proceder a su cobro en sucursales bancarias de diferentes entidades financieras ubicadas en diversos puntos del territorio nacional.

Para ello, ha detallado la Policía Nacional, las redes criminales, suelen utilizar a personas de bajos recursos económicos, a las que ofrecen una comisión a cambio de participar en la supuestamente legal operación bancaria. Estas, llamadas 'mulas bancarias', componen el último escalón del entramado y son las más expuestas a la acción policial. A través de ellas, las organizaciones criminales consiguen blanquear el dinero de sus ilícitas actividades.

La Policía Nacional aconseja desconfiar de cualquier oferta para ganar dinero fácil y sin esfuerzo ni riesgo, con el fin de evitar ser cómplice de un delito ayudando a los delincuentes a mover anónimamente fondos ilegales de un país a otro.