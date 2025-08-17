Detenidos tres hombres por robar con fuerza en una vivienda de Orihuela (Alicante)

Los arrestados sustrajeron del interior de un vehículo las llaves del domicilio

ALICANTE, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la localidad de Orihuela (Alicante) a tres hombres por presuntamente haber cometido un robo con fuerza en un domicilio de la zona centro de la localidad mientras su propietario realizaba unas compras en un centro comercial cercano. Según la investigación policial, los autores siguieron a la víctima y tras acceder a su vehículo copiando la frecuencia de apertura, se apoderaron de las llaves del domicilio y cometieron el robo.

La investigación comenzó a raíz de la denuncia presentada por el propietario del inmueble. La víctima explicó a los agentes que salió del domicilio para realizar unas compras en un centro comercial, hasta el que se desplazó en su vehículo. A su regreso no encontraba las llaves y volvió al centro comercial con el pensamiento de que se le habrían caído en el aparcamiento. En el trayecto recibió una alerta de la central de alarmas que le avisaba del robo en su domicilio, según ha precisado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.

A la llegada de una dotación policial al lugar, comprobaron junto con el propietario el robo de "numerosas" joyas, así como "varios" relojes de alto valor económico. Los agentes determinaron que los presuntos autores actuaron de forma organizada y con un "claro" reparto de funciones.

Según las investigaciones, los sospechosos primeramente siguieron a la víctima desde su domicilio hasta el centro comercial y una vez estacionó y abandonó el vehículo, accedieron al interior del mismo copiando la frecuencia de apertura con la ayuda de un "sofisticado" grabador de códigos. De este modo, sustrajeron las llaves de la vivienda que tenía en el habitáculo del coche para posteriormente acudir al domicilio y cometer el robo mientras su propietario realizada las compras.

En menos de 24 horas, con toda la información recabada y con la colaboración de las patrullas de seguridad ciudadana, se cercó una zona concreta de la localidad tras haber identificado el vehículo usado por los autores, que fueron detenidos cuando salían de su domicilio, por lo que se pidió al Juzgado de guardia un consentimiento de entrada y registro.

Tras el registro domiciliario, los agentes incautaron, entre otros efectos, las joyas sustraídas del domicilio de la víctima, además de un aparato para el clonado de frecuencia de mandos de vehículos.

Los tres detenidos, de entre 31 y 38 años, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Orihuela como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza en vivienda y robo con fuerza en interior de vehículo.