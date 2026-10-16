Detenidos en Villarrobledo (Albacete) una madre y sus hijos por estafas inmobiliarias en Torrevieja (Alicante)

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Villarrobledo (Albacete) a una madre y a sus dos hijos por su posible implicación en estafas a personas que buscaban una vivienda de alquiler en Torrevieja (Alicante). Los arrestados son dos mujeres de 53 y 24 años y un hombre de 25.

La investigación, enmarcada en la denominada operación Velanidia, se inició cuando agentes del Puesto Principal de la localidad alicantina, a partir del análisis de los delitos que se estaban cometiendo en la zona, detectaron un aumento de denuncias por estafas inmobiliarias con un mismo patrón, según ha indicado la Benemérita en un comunicado.

Las víctimas denunciaban que habían contactado a través de una conocida red social con una mujer que ofrecía una vivienda en alquiler en el municipio. Tras enseñarles el inmueble en persona, presuntamente les cobraba el pago de la primera mensualidad o de la fianza y, una vez recibido el dinero, desaparecía y dejaba de responder.

Además, parte de los afectados disponía de "escasos recursos económicos", de modo que la pérdida del dinero entregado los dejaba en una situación de "especial vulnerabilidad", sin vivienda y sin los ahorros que habían destinado a conseguirla, ha explicado la Guardia Civil.

Los agentes consiguieron identificar a la presunta autora, pese a que supuestamente se presentaba ante los perjudicados con un documento de identidad sustraído a otra mujer y que tenía un aspecto físico parecido al suyo.

Así, las gestiones desarrolladas por los investigadores permitieron localizar el centro de operaciones del grupo, que presuntamente actuaba de forma coordinada desde Villarrobledo. Allí se practicaron las tres detenciones y un registro en un domicilio, en el que se intervino documentación falsificada.

Finalmente, los arrestados, acusados de ocho delitos de estafa, además de los ilícitos de usurpación de identidad, falsedad documental y pertenencia a organización criminal, han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrevieja, que ha acordado libertad con cargos.