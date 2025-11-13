Detienen en Alicante a dos empleados de una distribuidora de telefonía acusados de estafar móviles de alta gama

Archivo - Imagen de archivo de una persona usando un móvil - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos trabajadores de una distribuidora de telefonía por presuntamente estafar a la empresa mediante contrataciones fraudulentas de líneas asociadas a móviles de alta gama usando documentación falsificada para luego revender los dispositivos. Hay un tercer arrestado, hermano de uno de estos empleados, acusado de ayudar en la venta de alguno de los terminales.

Se trata de dos varones de 36 y 39 años y de una mujer de 37, a los que se les imputan los delitos de estafa y falsedad documental. El perjuicio económico ocasionado a la compañía asciende a casi 30.000 euros, según ha señalado el cuerpo policial en un comunicado.

La actuación se inició a raíz de una denuncia presentada por la gerente de un distribuidor de telefonía, tras recibir un aviso por parte de la operadora en el que se alertaba de varios contratos susceptibles de fraude. La empresa comprobó que esos contratos habían sido gestionados por dos de sus comerciales.

Según la Policía Nacional, estas contrataciones fraudulentas consistían en nuevas altas y renovaciones de líneas a nombre de distintos titulares, sin autorización, y a las que se asociaban dispositivos móviles de alta gama que eran adquiridos a cero euros.

Las líneas no estaban operativas, pero los terminales fueron previamente abonados por el distribuidor por un importe de 29.891 euros y entregados a los supuestos clientes sin coste alguno para ellos.

Los arrestados presuntamente habrían revendido los teléfonos en una tienda de segunda mano en Alicante, donde habrían obtenido 12.709 euros, y, además, habrían realizado otras ventas directas a particulares o a través de intermediarios.

Las diligencias policiales permitieron constatar que dos de los presuntos autores eran trabajadores de la distribuidora, quienes supuestamente habían firmado en nombre de los titulares de los contratos sin su conocimiento y habían usado certificados bancarios manipulados para que el sistema de la operadora no detectase las irregularidades.

ARRESTAN AL HERMANO DE UNO DE LOS TRABAJADORES

El tercer arrestado es hermano de uno de los comerciales y está acusado de ayudar en la venta de alguno de los terminales. Asimismo, según la Policia Nacional, los compradores finales adquirieron los teléfonos de buena fe en establecimientos de segunda mano y desconocían su procedencia ilícita.

Tras la detención de los presuntos autores en la ciudad de Alicante, las actuaciones han sido puestas en conocimiento del juzgado de instrucción de guardia.