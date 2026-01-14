1042596.1.260.149.20260114173208 Detonan un artefacto hallado en la costa de Dénia - AYUNTAMIENTO DE DÉNIA

ALICANTE, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un operativo en la costa de Dénia (Alicante), que ha contado con la intervención de la Armada, ha culminado este miércoles con la detonación de un artefacto hallado en el mar, concretamente entre las playas de Les Albaranes y Raset, según han informado fuentes municipales consultadas por Europa Press.

La Guardia Civil ha solicitado a la Policía Local de esta ciudad colaboración para acordonar zona de playa tras detectar este elemento y se ha desplazado hasta allí una unidad del GEAS de Alicante y un buque de la Armada desde Cartagena (Murcia) para inspeccionar el enclave, de acuerdo con las mismas fuentes.

Finalmente, los efectivos han decidido detonar el artefacto y, tras colocar la carga, han llevado a cabo esta acción. Justo después de la explosión, se ha podido observar cómo el agua se ha elevado varios metros, como si se tratara de una especie de géiser. Tras el operativo, se ha reabierto el cordón policial.

Por su parte, desde la Armada todavía no han precisado los detalles y las características del artefacto encontrado en el mar, aunque han recalcado que los restos se trasladarán hasta Cartagena para analizarlos. Así, aún no se ha confirmado de qué elemento se trata ni a qué periodo histórico pertenece.

Desde la institución han añadido que un equipo de desactivación de enseres de este tipo se ha desplazado desde el municipio murciano hasta Dénia, tras haber recibido el aviso de la Guardia Civil sobre el hallazgo, para participar en este operativo.

También han subrayado que para la detonación se ha activado un dispositivo que aleja a la fauna marina de la zona para que esta no sufra daños y han recordado que este tipo de actuaciones se da con "relativa frecuencia".