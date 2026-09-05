La Devesa-Albufera refuerza la prevención junto a edificios: del 29,47 al 52,67% de las toneladas retiradas

Imagen del concejal de Devesa-Albufera, José Gosálbez. - VOX VALENCIA

VALÈNCIA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Devesa-Albufera del Ayuntamiento de València ha reforzado los trabajos de retirada de combustible vegetal en el entorno de edificios y urbanizaciones de La Devesa. Los datos acumulados muestran que el peso de estas actuaciones sobre el total de toneladas retiradas ha pasado del 29,47 por ciento durante el periodo 2015-2022 al 52,67% entre 2023 y 2026, incluyendo en este último ejercicio los datos disponibles hasta el 1 de junio.

La diferencia supone un incremento de 23,20 puntos porcentuales y, en términos relativos, un 78,7% más en el peso que tienen los trabajos alrededor de edificios sobre el conjunto de toneladas retiradas, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

El concejal de Devesa-Albufera, José Gosálbez, ha señalado que "la prevención empieza donde más importa: junto a las viviendas". "Si hay masa forestal próxima a zonas habitadas, nuestra obligación es trabajar para reducir el combustible vegetal y minimizar los riesgos. Los datos demuestran que hemos reforzado de forma clara los trabajos en su entorno", ha incidido.

MÁS DE LA MITAD DE LAS TONELADAS, ALREDEDOR DE EDIFICIOS

Entre 2015 y 2022 se retiraron aproximadamente 1.433,59 toneladas alrededor de edificios, sobre un total de 4.864,53 toneladas, lo que representa el citado 29,47%.

Durante el periodo 2023-2026, las actuaciones alrededor de edificios suman aproximadamente 1.088,87 toneladas, sobre unas 2.067,50 toneladas totales, elevando su peso hasta el 52,67%.

Gosálbez ha destacado que "la comparación es clara: antes, menos de tres de cada diez toneladas retiradas correspondían a trabajos alrededor de edificios; durante nuestra gestión son más de cinco de cada diez". "No hablamos de intenciones. Hablamos de trabajos ejecutados y toneladas retiradas sobre el terreno", ha remachado.

Durante 2026, casi el 60% de las toneladas se concentra en la interfaz de las edificaciones. Hasta el 1 de junio se habían retirado 305,8 toneladas de material vegetal, de las que 182,33 toneladas correspondían a trabajos alrededor de edificios, el 59,62% del total.

Estas actuaciones representan el 34% de las órdenes de trabajo ejecutadas durante ese periodo, pero concentran prácticamente seis de cada diez toneladas retiradas.

Además, las 182,33 toneladas retiradas alrededor de edificios, durante los primeros cinco meses de 2026 superan ya las cantidades registradas durante ejercicios completos como 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2021.

"Como concejal de Devesa-Albufera mi prioridad es clara: proteger a los vecinos, reducir riesgos y cuidar nuestro entorno. No voy a permitir que nada nos aparte de ese objetivo. Aquí los datos hablan: desbrozamos, retiramos combustible vegetal y actuamos alrededor de las viviendas. Esa es nuestra forma de gestionar: prevención, trabajo y resultados", ha concluido Gosálbez.