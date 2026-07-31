La DGT prevé 716.079 desplazamientos entre el 31 de julio y el 2 de agosto en la Comunitat

Archivo - Un guardia civil regulando el tráfico, a 5 de noviembre de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Hoy, se cumple una semana desde que la DANA arrasara la Comunitat Valenciana. Hasta el momento, hay 211 víctimas mortales y cuantiosos d - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La operación especial de tráfico 1º de agosto, segunda fase de la Operación Especial Verano 2026, se desarrollará entre las 15 horas del viernes 31 de julio y las 00 horas del domingo, 2 de agosto. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha previsto 5.590.000 desplazamientos de largo recorrido, de los cuales 716.079 corresponden a la Comunitat Valenciana.

En total, durante los dos meses de verano, se producirán cerca de 14 millones de desplazamientos en las carreteras de la Comunitat. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha subrayado la importancia de "planificar el viaje, informarse del estado de las carreteras por los canales oficiales, respetar los límites de velocidad, evitar distracciones y no conducir bajo los efectos del alcohol o de las drogas".

Del 1 al 28 de julio se registraron cuatro víctimas mortales en cuatro accidentes en la Comunitat Valenciana. La delegada ha asegurado que "las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad van a trabajar para garantizar la seguridad y la fluidez en las carreteras" y ha insistido en la "importancia" de "cumplir las normas de circulación para evitar víctimas".

Actualmente también está en funcionamiento la Operación Especial de Paso del Estrecho, que constituye un gran movimiento de vehículos por las carreteras europeas.

Las fechas de inicio y finalización de la OPE 2026 son, para la fase de salida, del 15 de junio al 15 de agosto y, para la fase de retorno, del 15 de julio al 15 de septiembre. La fase de salida afecta a esta operación especial de verano, incrementando aún más el número de movimientos de largo recorrido en el Corredor Mediterráneo (A-7 y AP-7).

Como novedad, este año el dispositivo de verano incorpora una planificación específica para gestionar la movilidad motivada por el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto, que previsiblemente generará importantes movimientos hacia lugares comprendidos en la franja de visualización del cien por cien, con elevadas concentraciones de vehículos y personas en los puntos de observación.

Aunque este fenómeno astronómico excepcional podrá observarse desde todo el territorio nacional, solo será visible en su totalidad en una amplia franja que atraviesa Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, Comunitat Valenciana y Baleares.