DGT señala los 58 tramos de carreteras valencianas donde se podría ver el eclipse con riesgo de distracción al volante

Bernabé en la sede de la DGT - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

VALÈNCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene identificados 58 tramos de carreteras en la Comunitat Valenciana, 16 en vías de gran capacidad y 42 en convencionales, en los que los conductores podrían ver el eclipse durante la conducción, con el consiguiente riesgo de distracción al volante. Estos tramos no están cortados al tráfico: se identifican por su orientación aproximada este-oeste y por situarse en zona de sombra a la hora del eclipse.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, se ha desplazado este miércoles al Centro de Gestión de Tráfico de la Comunitat Valenciana para conocer de primera mano la situación y la previsión de la movilidad en las carreteras valencianas con motivo del eclipse de esta tarde., según ha informado la Delegación del Gobierno.

Bernabé ha insistido en que, ante el incremento exponencial en los desplazamientos que se producirá cerca de la hora del eclipse, los conductores deben planificar el viaje antes de iniciarlo y consultar a través de medios oficiales en qué situación se encuentran las carreteras por las que vayan a transitar.

La delegada ha hecho un llamamiento a las personas que estén conduciendo en el momento del eclipse para que eviten cualquier distracción y para que no se detengan en los arcenes.

"Es importante señalar que hay una serie de tramos de carretera de la Comunitat Valenciana en los que los conductores podrían encontrarse con el eclipse durante el trayecto, lo que podría conllevar un riesgo de distracción al volante, una de las principales causas de accidentes mortales en la carretera", ha asegurado la delegada.

En Castellón, las vías de gran capacidad son la A-23 entre los puntos kilométricos 20,000 y 35,000 y 39,000 y 50,000 en sentido creciente y la CS-22 entre los kilómetros 4,500 y 0,000 y 11,000 y 9,000, en setido decreciente. Asimismo, hay otras diez carreteras convencionales con tramos en esta situación: la N-234, la N-232, la N-225, la CV-20, la CV-100, la CV-16, CV-133, la CV-135, la CV-138 y la CV-146.

En Valencia, las vías de gran capacidad son la A-3, de los kilómetros 348,100 al 323,450 y del 291,000 al 255,700 en sentido decreciente; la A-23, entre el 0,200 y el 16,000, sentido creciente; la A-35, del 44,000 al 9,000, decreciente; la CV-35, del 2,500 al 51,500 en sentido creciente y la V-23, del 8,650 al 5,600. Y hay doce carreteras convencionales con tramos en esta situación: la CV-35, CV-370, CV-376, CV-383, CV-415, CV-425, CV-435, CV-455, CV-520, CV-60, CV-655 y N-322.

En la provincia de Alicante, las vías de alta capacidad son la A-31, del 239,750 al 166,000 en sentido decreciente; la A-7 entre el 458,000 y 470,000 y 526,000 y 553,000 en sentido creciente; la A-70, entre el 25,000 y 35,400, en sentido creciente; la A-77, del 0,000 al 7,370, sentido creciente y la AP-7, entre el 614,000 y 607,000. También hay tramos en once carreteras convencionales: CV-70, CV-774, CV-820, CV-83, CV-84, CV-845, CV-86, CV-873, CV-91, CV-95 y N-340.