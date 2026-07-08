Diana Morant: "Mi prioridad es la Comunitat Valenciana, mi prioridad única y exclusiva"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, participa en el Dia de l'Orxata en Alboraia (Valencia). - EDU MANZANA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha dejado claro que su prioridad "única y exclusiva" es la Comunitat Valenciana y que como integrante del Gobierno de España hace "más por la Comunitat Valenciana que el Consell cualquier día".

Así lo ha aseverado Morant, que este miércoles ha participado en el Dia de l'Orxata en Alboraia (Valencia), al ser preguntada por los medios por las "críticas" que su candidatura a la Presidencia de la Generalitat ha recibido "en los últimos días".

"Mi prioridad es la Comunitat Valenciana, mi prioridad única y exclusiva, y considero que como ministra del Gobierno de España, de Pedro Sánchez, hacemos más por la Comunitat Valenciana que el Consell cualquiera de sus días", ha defendido Morant, quien ha aludido a acciones como "la bajada de ratios que ha aprobado el Gobierno de España" mientras que aquí hay "una crisis con la comunidad educativa", las medidas para el sector de la cerámica o para los afectados de la dana, "multiplicando por tres las ayudas a las que ha puesto el Consell de antes Mazón y ahora de Pérez Llorca".

Ha añadido que, "desde luego", de quienes está recibiendo críticas es del Partido Popular y de varios de sus dirigentes. "Ellos hablan de que su prioridad es la Comunitat Valenciana. Yo lo que creo es que su prioridad es mantenerse en el asiento para seguir ocupando las instituciones y no para priorizar las soluciones a los problemas de los valencianos y las valencianas", ha afeado.

De hecho, ha apuntado, "en los presupuestos que ha presentado el señor Llorca con las enmiendas que ha puesto ahora encima de la mesa Vox, va a haber un recortazo a las ONG, por ejemplo a Cruz Roja, que me parece lamentable; un recortazo a las mujeres víctimas de violencia de género con la que está cayendo, con los asesinatos que hemos tenido que lamentar justo en la Comunitat de violencia de género pero también de violencia vicaria...".

Y ha sentenciado: "A mí me da igual que estén atrincherados en el Palau de la Generalitat o en el de la Diputación, me da igual que entre ellos estén peleándose para ver quién tiene que ocupar la silla. La silla la tiene que ocupar en un futuro un gobierno que gobierne para los valencianos y las valencianas, y eso es lo que yo ofrezco para la Comunitat Valenciana".

"NO HABRÁ SUPERDOMINGO"

Por otra parte, interrogada por si cree que a los alcaldes socialistas les conviene que las elecciones generales se sumen a la fecha de las municipales, la líder del PSPV ha recordado que tiene un equipo conformado prácticamente por primeros ediles y recientemente han acudido al Comité Federal "a apoyar a Pedro Sánchez en todas las decisiones que toman".

De todas maneras, ha precisado, "por si alguien está preocupado, el presidente Pedro Sánchez ya confirmó que no habrá un superdomingo".