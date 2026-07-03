Diana Morant, proclamada candidata del PSPV a la Generalitat para las próximas elecciones autonómicas

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, presenta su candidatura a las primarias para optar a la Presidencia de la Generalitat - Eduardo Manzana - Europa Press

VALÈNCIA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La actual secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha sido proclamada por la Comisión Nacional de Ética del partido como candidata del PSPV-PSOE a la Presidencia de la Generalitat Valenciana para las elecciones autonómicas de 2027.

Así lo ha establecido, una vez finalizado el plazo de presentación de precandidaturas al proceso de rimarias para la candidatura a la Presidencia de la Generalitat y de conformidad con lo establecido en el artículo 133 del Reglamento de Desarrollo de los Estatutos Federales, en las Bases de Convocatoria de las Primarias para las Elecciones Municipales y Autonómicas y en el artículo 5.1.b.i de los Estatutos Federales.

La proclamación se produce, según ha informado el PSPV en un comunicado, tras constatar que la de Morant ha sido la única precandidatura presentada en tiempo y forma durante el proceso establecido. Asimismo, la Comisión Nacional de Ética dará traslado de este acuerdo a la Comisión de Listas competente para su ratificación definitiva, de acuerdo con la normativa interna del partido.

Morant confirmó el miércoles que concurriría a las primarias del PSPV mediante las que la militancia elegirá a la persona que encabezará la candidatura socialista a la presidencia de la Generalitat en las elecciones autonómicas, previstas para mayo de 2027, para aspirar a presidir el Ejecutivo autonómico y con el objetivo de ser "la primera presidenta de la Generalitat Valenciana": "Doy este paso para ganar y devolver la dignidad a la Generalitat".

Al día siguiente, formalizó su candidatura con la confianza de aprovechar la "pulsión de cambio" que ve en la Comunitat Valenciana. "Creo que las fuerzas de izquierda han de ser capaces de hacer posible ese cambio y, desde luego, el Partido Socialista ha de liderar ese cambio como lo ha hecho siempre que la ciudadanía nos ha dado la confianza", proclamó.